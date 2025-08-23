В центре «Алтай. Сириус» прошла смена по математике и программированию

Профильная смена по математике и программированию прошла с 10 по 16 августа в центре одаренных детей «Алтай. Сириус» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Алтай.
«Под руководством опытных преподавателей в центре проведена профильная смена, где ребята раскрыли свои таланты и приобрели важные компетенции. Итоги мероприятия показали высокий уровень подготовки учеников. Мы уверены, что наша работа имеет огромное значение для будущего нашего региона, ведь именно здесь рождаются новые идеи и проекты, способные изменить мир к лучшему», — отметила руководитель центра «Алтай. Сириус» Наталья Боронкина.
В течение недели участники знакомились с линейными алгоритмами и методами сортировки, решали практические задания на онлайн-платформе Яндекс. Контест, а также нестандартные задачи, направленные на развитие креативного подхода. Помимо интенсивных занятий, ребята гуляли с экскурсиями и посещали библиотеку. Завершилась смена итоговой олимпиадой, по результатам которой наиболее успешные школьники получили возможность продолжить обучение в центрах развития талантов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.