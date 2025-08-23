В центре «Алтай. Сириус» прошла смена по математике и программированию

«Под руководством опытных преподавателей в центре проведена профильная смена, где ребята раскрыли свои таланты и приобрели важные компетенции. Итоги мероприятия показали высокий уровень подготовки учеников. Мы уверены, что наша работа имеет огромное значение для будущего нашего региона, ведь именно здесь рождаются новые идеи и проекты, способные изменить мир к лучшему», — отметила руководитель центра «Алтай. Сириус» Наталья Боронкина.