В Пензенской области сотрудники лесничества провели урок в детском лагере

«Чтобы предотвратить возможные пожары и сохранить лесные богатства региона, важно соблюдать простые правила пожарной безопасности: не разжигать костры в неположенных местах, не оставлять горящие спички и окурки, а также не использовать пиротехнику в лесах. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы, проявляя ответственность и осторожность», — отметил заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства региона Андрей Ермолаев.