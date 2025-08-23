В Пензенской области сотрудники лесничества провели урок в детском лагере

Сотрудники Бековского-Тамалинского участкового лесничества совместно с работниками лесопожарного центра провели экоурок в детском летнем лагере «Раздолье» в Пензенской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Участники встречи обсудили правила пожарной безопасности в лесах. Работники лесного хозяйства наглядно показали, как работает малый лесопатрульный комплекс. Это мероприятие стало не только возможностью рассказать о важности сохранения лесов, но и способом продемонстрировать ребятам современные технологии, используемые для защиты природы.
«Чтобы предотвратить возможные пожары и сохранить лесные богатства региона, важно соблюдать простые правила пожарной безопасности: не разжигать костры в неположенных местах, не оставлять горящие спички и окурки, а также не использовать пиротехнику в лесах. Каждый может внести свой вклад в сохранение природы, проявляя ответственность и осторожность», — отметил заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства региона Андрей Ермолаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.