В Омской области отметили 230-летие города Калачинска

Мероприятия в честь 230-летия города Калачинска прошли в Омской области 16−17 августа по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Праздничные мероприятия начались с закладки капсулы времени для потомков, которую откроют в год 100-летия Великой Отечественной войны и 250-летия города Калачинска. От мемориала славы в парк имени Ю. А. Гагарина проследовал арт-парад делегаций трудовых коллективов города. Также жителей и гостей ожидал красочный «Калачинский Арбат» — фестиваль Калача. Его участниками стали местные предприятия, а также хлебопеки из других районов Омской области, индивидуальные предприниматели, сельские поселения и семейные мастера.
Главным событием стало установление нового гастрономического рекорда России — приготовление 3 тыс. свадебных вареных калачей. Из них был создан большой арт-объект. В течение дня на «Калачинском Арбате» работала выставка декоративно-прикладного творчества, а для детей — площадка для отдыха. Также прошли традиционные соревнования по мотокроссу и конкурсы среди рыбаков: «Удачливый рыбак» и «Лучшая калачинская уха».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.