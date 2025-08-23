В Омской области отметили 230-летие города Калачинска

Праздничные мероприятия начались с закладки капсулы времени для потомков, которую откроют в год 100-летия Великой Отечественной войны и 250-летия города Калачинска. От мемориала славы в парк имени Ю. А. Гагарина проследовал арт-парад делегаций трудовых коллективов города. Также жителей и гостей ожидал красочный «Калачинский Арбат» — фестиваль Калача. Его участниками стали местные предприятия, а также хлебопеки из других районов Омской области, индивидуальные предприниматели, сельские поселения и семейные мастера.