Предпринимателей Хабаровского края научили вести Telegram-канал

Семинар «Telegram-канал: с чего начать» состоялся в центре «Мой бизнес» Хабаровского края по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в краевом агентстве содействия предпринимательству.
На мероприятии преподаватель школы телевидения и радио «Перспектива Медиа» Анжелика Дементьева рассказала бизнесменам основы работы с платформой. Участникам семинара рассказали о технических тонкостях работы с платформой и объяснили важность оформления. Бизнесмены узнали, что Telegram предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса. Кроме того, они обсудили разные форматы контента, которые позволяют удерживать интерес аудитории.
«Предпринимателям важно учиться работать в Telegram для эффективного продвижения своих товаров и услуг, а также для быстрого и удобного взаимодействия с клиентами. Использование платформы позволяет расширить аудиторию, повысить узнаваемость бренда и увеличить продажи за счет использования современных коммуникационных инструментов», — подчеркнула директор центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.