Предпринимателей Хабаровского края научили вести Telegram-канал

На мероприятии преподаватель школы телевидения и радио «Перспектива Медиа» Анжелика Дементьева рассказала бизнесменам основы работы с платформой. Участникам семинара рассказали о технических тонкостях работы с платформой и объяснили важность оформления. Бизнесмены узнали, что Telegram предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса. Кроме того, они обсудили разные форматы контента, которые позволяют удерживать интерес аудитории.