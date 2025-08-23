В Китае представили систему передачи данных для гиперзвуковой войны

По мнению экспертов, новая разработка может ознаменовать переход от изолированных гиперзвуковых систем к объединенной в единую сеть ударной экосистеме. Новый канал передачи данных решает важнейшую проблему гиперзвуковой войны: при скоростях, которые могут превышать 4 км в секунду, даже незначительные ошибки синхронизации могут привести к ошибкам на уровне километра. А новая система позволяет их избежать, указывает газета.