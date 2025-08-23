В правительство направили проект о праве субъектов запрещать продажу вейпов

«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад… Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий.», — написал Метелев в своем Telegram-канале.