В правительство направили проект о праве субъектов запрещать продажу вейпов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов направлен в правительство РФ, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Источник: © РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад… Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий.», — написал Метелев в своем Telegram-канале.