В правительство направили проект о праве субъектов запрещать продажу вейпов

Метелев: в кабмин направили проект о праве регионов запрещать продажу вейпов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В правительство направили законопроект о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов, сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России — с такой инициативой к нему обратился губернатор Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. Да, это не федеральный запрет. Но важное политическое решение, которое запустит цепочку событий», — написал Метелев.

Президент Владимир Путин накануне поддержал идею нижегородского губернатора Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области.

Как отметил сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин, большинство депутатов поддержали идею о запрете продажи вейпов. Он добавил, что ГД в ближайшие два месяца выйдет на принятие соответствующего законопроекта.

Володин также напомнил, что ранее депутаты вносили инициативы о полном запрете вейпов, но их не поддерживали в правительстве.

