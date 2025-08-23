Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества

«Кирилл Вышинский — человек редкого мужества. Не хочется говорить “был”, хотя теперь уже, конечно, был. Человек, который возглавил нашу редакцию на Украине в тот момент, когда возглавлять редакцию российского СМИ на Украине уже было похоже на, если не на самоубийство, то на огромную жертву. И он пошел на эту жертву сознательно. Он остался на Украине. Он писал такие вещи, которые отражали его ценности, наши с вами ценности, ценности Русского мира», — сказала Симоньян.