Ирек Файзуллин рассказал о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин выступил на пленарной сессии Пермского форума развития «Города будущего» и рассказал о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Слова министра приводятся в телеграм-канале Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
«Конечно, если говорить о реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, это комплексная программа, которая объединяет все направления нашей жизни: 12 федеральных проектов, пять из которых отрабатывает Минстрой России, пять — Минтранс, один — МВД РФ и федпроект “Ипотека” ведет Минфин России. Надо сказать, что предусмотрены достаточно весомые финансовые ресурсы для наших регионов. Например, если брать первый федпроект “Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах”, то у нас выбрано 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживает 75% жителей нашей страны и где в соответствии с задачами, поставленными перед нами Президентом РФ в указе 309, мы должны в первую очередь изменить качество жизни», — сказал министр.
По его словам, в настоящее время стоит задача разработать 202 мастер-плана, которые будут определять развитие городов. Например, для Пермского края будут созданы пять мастер-планов для территорий, на которых проживает более 1,3 млн человек. Файзуллин также затронул тему реализации федерального проекта «Жилье».
«В этом году в России введено 52,2 млн кв. м, из них в Пермском крае — 1,1 млн кв. м. Сегодня очень высокий объем подготовленной градостроительной документации. Градостроительный потенциал приближается к 500 млн кв. м. При соответствующем финансировании эти проекты будут активно реализовываться в стране. Федеральный проект “Жилье” — масштабная программа. Сегодня в стройке находится 118 млн кв. м жилья, а с учетом нежилых помещений — 198 млн кв. м», — пояснил министр.
Он отметил большое количество задач по модернизации коммунальной инфраструктуры. В федеральном проекте до 2030 года зафиксировали показатель по ежегодному обновлению 2,5% сетей в стране. На это планируется направить 4,5 трлн рублей федеральной, региональной и муниципальной поддержки.
В завершении мероприятия глава Минстроя вручил ведомственные награды представителям строительной отрасли Пермского края, а также наградил детские команды за проекты по сохранению объектов культурного наследия, выполненные с использованием российского программного обеспечения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.