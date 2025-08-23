Ирек Файзуллин рассказал о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

«Конечно, если говорить о реализации нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, это комплексная программа, которая объединяет все направления нашей жизни: 12 федеральных проектов, пять из которых отрабатывает Минстрой России, пять — Минтранс, один — МВД РФ и федпроект “Ипотека” ведет Минфин России. Надо сказать, что предусмотрены достаточно весомые финансовые ресурсы для наших регионов. Например, если брать первый федпроект “Развитие инфраструктуры в опорных населенных пунктах”, то у нас выбрано 2160 опорных населенных пунктов, в которых проживает 75% жителей нашей страны и где в соответствии с задачами, поставленными перед нами Президентом РФ в указе 309, мы должны в первую очередь изменить качество жизни», — сказал министр.