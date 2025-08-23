На форуме «Города будущего» в Перми начался отборочный этап «Битвы роботов»

Участие в состязании принимают 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Они выступают в двух дисциплинах — среди роботов весом до 110 кг и мини-роботов — до 1,5 кг. Сначала состоятся утренние поединки — роботы, сконструированные участниками, выйдут на ринг и сразятся один на один. Обязанности разделены поровну: люди управляют, а машины атакуют, уворачиваются, закладывают виражи и поднимаются после ударов соперника — иногда даже очень сильных. Судьи оценивают бои по мощности ударов, подвижности и мастерству управления. Отмечается, что призовой фонд сезона — 6,6 млн рублей.