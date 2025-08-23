На форуме «Города будущего» в Перми начался отборочный этап «Битвы роботов»

Первый отборочный этап международного чемпионата «Битва роботов», который в этом году стал частью форума «Города будущего», стартовал в пермском Дворце спорта «Молот». Следить за сражениями роботов можно онлайн по ссылке, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Участие в состязании принимают 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии. Они выступают в двух дисциплинах — среди роботов весом до 110 кг и мини-роботов — до 1,5 кг. Сначала состоятся утренние поединки — роботы, сконструированные участниками, выйдут на ринг и сразятся один на один. Обязанности разделены поровну: люди управляют, а машины атакуют, уворачиваются, закладывают виражи и поднимаются после ударов соперника — иногда даже очень сильных. Судьи оценивают бои по мощности ударов, подвижности и мастерству управления. Отмечается, что призовой фонд сезона — 6,6 млн рублей.
Форум «Города будущего» стартовал в Перми 22 августа. На мероприятии более тысячи участников обсуждают инновации, «умные» технологии ЖКХ, современный подход к городской среде и креативные индустрии. Форум проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а чемпионат «Битва роботов» — при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.