Две школы Октябрьского района в Югре закупили учебное оборудование

Кабинеты труда и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) в двух школах поселка Унъюган в Октябрьском районе Ханты-Мансийского АО — Югры оснастили современным оборудованием. Материально-техническая база образовательных учреждений обновляется по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
В Унъюганской школе № 1 в преддверии учебного года приобрели оборудование для работы с древесиной. Благодаря новым станкам и инструментам на уроках труда юноши смогут постичь секреты столярного дела — от азов обработки древесины до создания сложных и полезных изделий.
Кабинет ОБЗР в Унъюганской школе № 2 имени М. И. Альшевского также теперь укомплектован в соответствии с современными требованиями. Для учреждения закуплены новые учебники, в классы труда для девочек поставлены швейные машинки, обновлена кухня, а для мальчиков установили новые токарные станки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.