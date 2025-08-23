В подмосковном Подольске началось благоустройство сквера на площади Ленина

Сквер на площади Ленина в центре Подольска в Московской области получит новый облик в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы на территории общественного пространства уже начались, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
На данном этапе специалисты приступили к установке ограждений. В будущем в сквере установят фонтан, входную группу, навесы и качели, заменят плиточное покрытие, освещение и малые архитектурные формы — лавки и урны. Завершить благоустройство планируется в августе следующего года.
Ранее пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья сообщала, что на участке площадью 30,9 тыс. кв. м также проведут дополнительное озеленение с обустройством цветников и высадкой деревьев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.