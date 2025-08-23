Патриарх Кирилл рассказал о смысле поклонения мощам святых

Преподобный Савва Сторожевский в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Когда великий князь Димитрий Донской, в благодарность за победу над Мамаем, устроил на реке Дубенке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом, по благословению преподобного Сергия, стал Савва. В 1392 преподобный принял игуменство в Сергиевой Лавре. В 1377 году на горе Сторожевской около Звенигорода преподобный основал небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, в 1399 году здесь же он устроил монастырь, Скончался святой Савва в глубокой старости 3 декабря 1406 года. Его почитание местными жителями началось сразу после его кончины. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на московском Соборе, 19 января 1652 году были обретены нетленными мощи преподобного. В 1919 году мощи были изъяты из обители, где они пребывали постоянно. До начала 1930-х они хранились в Москве, на Лубянке. Впоследствии мощи святого были переданы сотруднику Государственного исторического музея Михаилу Успенскому.