Патриарх Кирилл рассказал о смысле поклонения мощам святых

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о духовном смысле поклонения мощам святых угодников.
Русская православная церковь отмечает 23 августа день второго обретения и перенесения мощей преподобного Саввы Сторожевского.
«Вся история этого особого почитания мучеников, исповедников, а позже и святых преподобных и богоносных отцов, связана в том числе и с прославлениями их останков. Всякий раз, когда прикасаемся к ракам, мы молимся, чтобы угодник Божий помог нам… Мы богослужебное поклонение обращаем к этим останкам прославленных святых угодников, потому что знаем, что они у Бога… И когда мы о чем-то просим святого, то верим, что он пред престолом Божиим о нас самого Господа попросит. И они … несомненно возносят о нас молитву ко престолу Божьему», — сказал патриарх в проповеди после литургии в Саввино-Сторожевском ставропигиальном мужском монастыре в Звенигороде Московской области. Трансляция литургии велась на телеканале «Спас».
Патриарх отметил, что православные молятся и ждут, что ответ на эту молитву, «обогащенную молитвами святого угодника», к которому обращаются, может вернуться им.
«А ведь если бы не возвращалось, то никто бы никогда никому не молился… Святые угодники молятся о нас. И мы чувствуем это, мы знаем это», — заключил патриарх.
Преподобный Савва Сторожевский в ранней юности ушел от мира, приняв пострижение от преподобного Сергия Радонежского и был одним из первых его учеников и сподвижников. Преподобный Савва для всех людей был образом простоты и смирения. Когда великий князь Димитрий Донской, в благодарность за победу над Мамаем, устроил на реке Дубенке обитель Успения Божией Матери, ее игуменом, по благословению преподобного Сергия, стал Савва. В 1392 преподобный принял игуменство в Сергиевой Лавре. В 1377 году на горе Сторожевской около Звенигорода преподобный основал небольшой деревянный храм Рождества Пресвятой Богородицы, в 1399 году здесь же он устроил монастырь, Скончался святой Савва в глубокой старости 3 декабря 1406 года. Его почитание местными жителями началось сразу после его кончины. Празднование преподобному Савве было установлено в 1547 году на московском Соборе, 19 января 1652 году были обретены нетленными мощи преподобного. В 1919 году мощи были изъяты из обители, где они пребывали постоянно. До начала 1930-х они хранились в Москве, на Лубянке. Впоследствии мощи святого были переданы сотруднику Государственного исторического музея Михаилу Успенскому.
Его наследники в 1985 году передали мощи в московский Свято-Данилов монастырь. Лишь только в августе 1998 года они были обретены во второй раз и торжественно возвращены обратно в Звенигородскую обитель, где и находятся сейчас.