В Новгородской области запущена линия по производству вощины

«Новгородская пасека» — активно растущий современный кооператив, специализирующийся на производстве высококлассного меда и иных товаров пчеловодческой отрасли. Председатель хозяйства Антон Жеребцов в 2025 году подал заявку на участие в конкурсе «Агротуризм». В планах у пчеловода не только реализовывать качественный мед, но и знакомить гостей пасеки с жизнью пчел, а также проводить мастер-классы по изготовлению медовых пряников.