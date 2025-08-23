В Новгородской области запущена линия по производству вощины

Кооператив «Новгородская пасека» запустил первую в регионе линию по переработке воска в вощину. Это событие имеет важное значение для развития пчеловодства в Новгородской области и соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном минсельхозе.
Вощина — основа для строительства пчелиных сот — является необходимым компонентом для успешного пчеловодства. Собственное производство в Новгородской области позволит пчеловодам значительно снизить зависимость от внешних поставщиков, контролировать качество используемого материала и, как следствие, повысить продуктивность.
Уникальность новой линии заключается в использовании технологии предварительной стерилизации воскового сырья. Это гарантирует получение стерильной вощины, что крайне важно для здоровья пчел и качества производимого меда.
«Новгородская пасека» — активно растущий современный кооператив, специализирующийся на производстве высококлассного меда и иных товаров пчеловодческой отрасли. Председатель хозяйства Антон Жеребцов в 2025 году подал заявку на участие в конкурсе «Агротуризм». В планах у пчеловода не только реализовывать качественный мед, но и знакомить гостей пасеки с жизнью пчел, а также проводить мастер-классы по изготовлению медовых пряников.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.