В Краснодаре построили современную школу на 1875 мест

Школу, рассчитанную на 1875 учащихся, возвели в районе улицы Командорской в Краснодаре. Строительство учебного заведения стало важным вкладом в достижение целей нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Трехэтажное здание спроектировано с учетом возрастных особенностей школьников. Для учеников с 1 по 4 классы обустроены просторные кабинеты, включая специализированные помещения для изучения иностранных языков и внеурочной активности: кабинеты робототехники, игровые комнаты, адаптированные под возрастные группы, и два малых спортзала, дополненные залом лечебной физкультуры.
Для учащихся 5−11-х классов организована кабинетная система обучения. В распоряжении старшеклассников — профильные учебные аудитории, лаборатория 3D-моделирования и прототипирования, кабинет проектно-исследовательской деятельности, пространство для эстетического воспитания и светской этики, тренажерный и спортивные залы, а также школьный музей.
Инфраструктура школы включает библиотечно-информационный центр с читальным залом, два актовых зала, столовую и полноценный медицинский блок. На прилегающей территории обустроены площадки для подвижных игр и тихого отдыха, поле для футбола, беговая дорожка и учебная «Полоса препятствий» для занятий по ОБЖ. Новое учебное заведение получило все необходимые документы и готово к открытию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.