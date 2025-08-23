В Оренбурге обновили четыре участка дорог, ведущих к спортивным объектам

Дороги, ведущие к спортивным объектам в Оренбурге, отремонтировали в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До конца года в порядок приведут еще два объекта, сообщили в городской администрации.
В перечне обновленных участков — отрезок улицы Гастелло от улицы Державина до улицы Ворошилова, по которой оренбуржцы добираются до стадиона «Нефтяник». Там демонтировали старое полотно, уложили покрытие, обустроили тротуары и бордюры. Кроме того, отремонтировали улицу Транспортную, где расположен центр спортивной борьбы Оренбургской области. Подрядчик заменил дорожное покрытие, обновил разметку и знаки.
Доступнее стал подъезд к муниципальной спортивной школе имени Н. Б. Радзевича, расположенной на улице Чернореченской — в порядок привели участок от улицы Чичерина до улицы Пионерской. Восстановили асфальтобетонное покрытие и на улице Октябрьской. По обновленной дороге стало удобнее добираться до спортивной школы олимпийского резерва № 4, а также ледового дворца «Звездный».
Ремонт продолжается еще на двух объектах. На проспекте Парковом, где находятся муниципальная спортшкола № 7, а также открытые спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и уличный теннис, работы были разделены на два этапа и стартовали в 2024 году. В этом году их планируют завершить.
Приводят к нормативу и улицу Новую (от Пролетарской до Народной). Работы выполнены на 80%. Там расположен спортивный комплекс «Олимпийский», площадки для командных спортивных игр, а также стадион «Оренбург».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.