В Оренбурге обновили четыре участка дорог, ведущих к спортивным объектам

Ремонт продолжается еще на двух объектах. На проспекте Парковом, где находятся муниципальная спортшкола № 7, а также открытые спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол и уличный теннис, работы были разделены на два этапа и стартовали в 2024 году. В этом году их планируют завершить.