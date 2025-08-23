В Красноярском крае открылась 20-я модельная библиотека

Модельная библиотека, модернизированная по нацпроекту «Семья», начала работу в селе Городок Минусинского округа Красноярского края. Она стала 20-м подобным учреждением в регионе, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства края.
В обновленной библиотеке расположились детский, компьютерный и книжный залы. За счет новой модульной мебели пространство учреждения может трансформироваться для проведения различных мероприятий. Также закуплены современные компьютеры с доступом к ресурсам Национальной электронной библиотеки, порталам «Госуслуги» и «Консультант +».
Кроме того, в библиотеке появился сенсорный образовательный стол и очки виртуальной реальности. Книжный фонд пополнился 2700 изданиями художественной, отраслевой, научно-популярной и справочной литературы.
«Библиотека станет центром развития для односельчан всех возрастов. Планируем проводить здесь клубные встречи, тематические и литературные вечера, мастер-классы, творческие занятия, образовательные лекции. Форматы мероприятий будут доступны и интересны для посетителей всех возрастов», — рассказала директор Межпоселенческой библиотечной системы Минусинского района Наталья Рязанцева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.