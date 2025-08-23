В Киржаче школьники из четырех стран запустили кубсаты в стратосферу

Школьники из Узбекистана провели ряд биологических экспериментов — так, на борту аппарата находились две пиявки, одна из которых содержалась в боксе с обогревом, а другая была открыта к жестким условиям стратосферного полета (до −50 градусов по Цельсию и крайне низкое атмосферное давление).