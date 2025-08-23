Свердловские пилоты дронов завоевали медали на чемпионате и первенстве УрФО

Чемпионат и первенство Уральского федерального округа по гонкам дронов состоялись в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» на стадионе «Энергетик» в городе Берёзовском Свердловской области. Пилоты, представляющие регион, выиграли две золотые, семь серебряных и две бронзовые медали, сообщили в областном департаменте информационной политики.
За титул лучших в течение трех соревновательных дней — с 15 по 17 августа — боролись более 30 пилотов из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Гонки проходили в личном и командном зачетах. Соревнования являются отборочными перед Всероссийским этапом гонок дронов.
«Гонки дронов — это всеразвивающий вид спорта. Здесь прокачиваются и инженерные навыки сборки дронов: ребята сами их собирают, программируют, настраивают. Это и быстрота реакции, и вестибулярный аппарат. Это профессия будущего, потому что из спорта открыт путь и в другие направления, где также активно применяются дроны», — отметил президент федерации гонок дронов Свердловской области Михаил Саморышкин.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.