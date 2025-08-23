Свердловские пилоты дронов завоевали медали на чемпионате и первенстве УрФО

«Гонки дронов — это всеразвивающий вид спорта. Здесь прокачиваются и инженерные навыки сборки дронов: ребята сами их собирают, программируют, настраивают. Это и быстрота реакции, и вестибулярный аппарат. Это профессия будущего, потому что из спорта открыт путь и в другие направления, где также активно применяются дроны», — отметил президент федерации гонок дронов Свердловской области Михаил Саморышкин.