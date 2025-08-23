В городе Чегеме Кабардино-Балкарии построили школу на 820 мест

Школа на 820 мест в городе Чегеме Кабардино-Балкарской Республики примет учащихся 1 сентября этого года. Учреждение построили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве науки и просвещения КБР.
Здание школы состоит из пяти связанных между собой корпусов. В учреждении оборудованы специализированные учебные классы, оснащенные необходимой техникой, актовый зал на 350 мест, а также современная библиотека, столовая и пищеблок.
Кроме того, в новом учебном заведении предусмотрены два спортивных зала для школьников разных возрастов, футбольное поле, беговые дорожки и воркаут-зона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.