В подмосковном Подольске пройдет фестиваль «Славянское подворье»

Фестиваль «Славянское подворье» состоится 30 августа возле реки Пахры на территории поселка Дубровицы в городском округе Подольск Московской области. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Гостей фестиваля ждут увлекательные тематические площадки, где можно будет познакомиться с крестьянским бытом и традициями предков. На колоритном празднике устроят встречи с настоящими русскими богатырями, которые покажут свою силу в зрелищных кулачных боях. В ресторанном дворике посетители попробуют блюда кухонь народов России и мира.
К фестивалю готовят концертную программу, на которой творческие номера представят исполнители и коллективы Москвы и Подмосковья, Тверской и Калужской областей. Хедлайнером вечера станет Татьяна Куртукова с песней «Матушка Земля».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.