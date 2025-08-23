В Башкирии отремонтировали участки дороги Новобелокатай — Белянка — Перевоз

Участки трассы Новобелокатай — Белянка — Перевоз протяженностью 3 км отремонтировали в Башкирии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Работы проводили на двух участках вблизи села Белянка Белокатайского района. Специалисты исправили профиль дороги. Также они уложили щебеночное покрытие.
«Эта дорога связывает множество сел и деревень с районным центром — селом Новобелокатай. В них проживает порядка 2,5 тысячи человек. Ремонт дороги обеспечил безопасный проезд для всех участников дорожного движения», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
Напомним, что в этом году в Башкирии по национальному проекту планируется отремонтировать более 735 км региональных и межмуниципальных дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.