Поликлинику поселка Лесогорск в Приангарье открыли после капремонта

«Обновленная поликлиника в Лесогорске — это не просто красивые стены. Это, прежде всего, комфорт и доступность качественной медицинской помощи для жителей поселка. Мы видим, как меняется первичное звено здравоохранения, благодаря региональным проектам и национальным инициативам, и продолжим работать над тем, чтобы каждый житель Иркутской области мог получить необходимую медицинскую помощь в достойных условиях», — отметил глава минздрава региона Андрей Модестов.