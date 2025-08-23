Поликлинику поселка Лесогорск в Приангарье открыли после капремонта

Обновленная поликлиника начала работу на территории рабочего поселка Лесогорск Чунского муниципального округа в Иркутской области. Ремонт в медучреждении завершили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
Благодаря капремонту в поликлинике отремонтировали кровлю, обновили инженерные системы, вентиляцию, пожарную сигнализацию, сети связи, видеонаблюдения. Кроме того, выполнили общестроительные работы, включая косметический ремонт.
«Обновленная поликлиника в Лесогорске — это не просто красивые стены. Это, прежде всего, комфорт и доступность качественной медицинской помощи для жителей поселка. Мы видим, как меняется первичное звено здравоохранения, благодаря региональным проектам и национальным инициативам, и продолжим работать над тем, чтобы каждый житель Иркутской области мог получить необходимую медицинскую помощь в достойных условиях», — отметил глава минздрава региона Андрей Модестов.
По его словам, в округе по нацпроекту до 2030 года запланировано возвести новые здания фельдшерско-акушерских пунктов в поселках Сосновка, Пионерский, Веселый, Таргиз, Каменск, Парчум и селе Бунбуй, а также врачебную амбулаторию в рабочем поселке Октябрьском.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.