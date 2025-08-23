«ВкусВилл» сообщил об отсутствии нарушений качества в сыре бри

Ранее в субботу Роскачество сообщило РИА Новости, что производитель сыра с белой плесенью торговых марок Vitalat и «ВкусВилл» — ООО «Мега-Мастер» — оштрафован на сумму от 300 до 600 тысяч рублей после выявления в продукции кишечной палочки. Также были выявлены несоответствия в маркировке и составе.