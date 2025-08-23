В Нижнем Новгороде откроют 11 «школ пациентов»

Образовательные программы помогут тем, кто столкнулся с сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями почек, проблемами ревматологического характера, патологиями крови, а также пациентам, желающим сбросить лишний вес. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, каждый курс содержит от двух до пяти занятий. Доступ к занятиям тематических школ получат пациенты с соответствующими заболеваниями, которые были направлены на стационарное лечение в НОКБ.