В Нижнем Новгороде откроют 11 «школ пациентов»

С сентября этого года в Нижегородской областной клинической больнице (НОКБ) им. Н. А. Семашко запустят 11 «школ пациентов». Они создаются в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе правительства региона.
По словам главного врача учреждения Сергея Богданова, ранее в больнице уже были такие школы для пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, бронхиальной астмой, последствиями инсульта и инфаркта. Кроме того, в заведении проводят специальный курс занятий для желающих отказаться от курения.
«“Школы пациентов” являются важным инструментом достижения задач нового национального проекта “Продолжительная и активная жизнь”. Мы стремимся повысить уровень здоровья и долголетия нижегородцев через обучение, профилактику и поддержку здорового образа жизни. Кроме того, такие школы — это замечательные площадки для обмена опытом и психологической поддержки. Мы верим, что люди, объединенные общей целью, с большим успехом добиваются результата», — отметил Сергей Богданов.
Обучение в школах повышает приверженность больных к ежедневному лечению, способствуют замедлению прогрессирования заболеваний и снижает риск развития осложнений. Для участников школ подготовят информационные печатные материалы, памятки, анкеты и презентации. Курировать работу школ будут заведующие отделениями и ведущие врачи стационара.
Образовательные программы помогут тем, кто столкнулся с сердечной недостаточностью, хроническими заболеваниями почек, проблемами ревматологического характера, патологиями крови, а также пациентам, желающим сбросить лишний вес. Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, каждый курс содержит от двух до пяти занятий. Доступ к занятиям тематических школ получат пациенты с соответствующими заболеваниями, которые были направлены на стационарное лечение в НОКБ.
Также отдельные образовательные программы будут предусмотрены и для родственников пациентов. Например, их обучат ключевым правилам ухода за больными, перенесшими инсульт, и приемам реабилитации таких людей в домашних условиях.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.