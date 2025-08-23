В пяти школах Мордовии откроют агроклассы

Агротехнические классы с 1 сентября заработают в пяти школах Республики Мордовии по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Всего на базе этих учебных заведений планируется открыть 17 таких образовательных площадок, сообщили в администрации главы и правительства региона.
На занятиях школьники будут углубленно изучать предметы аграрного профиля и знакомиться с работой агропромышленного комплекса. Самое большое количество агротехнических площадок откроют в Инсарской школе № 1. Ученики 7, 8 и 9 классов смогут сосредоточиться на растениеводстве, а в 10 и 11 классах — на биотехнологии и пищевом производстве. Учащиеся Новотроицкой школы Старошайговского района планируют углубленно изучать генетику и селекцию.
Агротехнические классы также появятся в образовательных учреждениях Лямбирского и Атяшевского районов. Партнерами всех школ стали ведущие предприятия АПК из разных районов республики.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.