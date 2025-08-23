В пяти школах Мордовии откроют агроклассы

На занятиях школьники будут углубленно изучать предметы аграрного профиля и знакомиться с работой агропромышленного комплекса. Самое большое количество агротехнических площадок откроют в Инсарской школе № 1. Ученики 7, 8 и 9 классов смогут сосредоточиться на растениеводстве, а в 10 и 11 классах — на биотехнологии и пищевом производстве. Учащиеся Новотроицкой школы Старошайговского района планируют углубленно изучать генетику и селекцию.