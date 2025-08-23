Челнинский сельский Дом культуры в Татарстане откроют после ремонта

Капитальный ремонт Челнинского сельского Дома культуры в Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан близится к завершению. Учреждение обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в районном совете.
«Обновленный Дом культуры станет современным центром притяжения для жителей села Челны, предоставляя им возможности для творчества, развития и культурного досуга. После завершения ремонта здесь будут проводиться концерты, спектакли, выставки, мастер-классы и другие культурные события», — говорится в сообщении.
Здание площадью 755 кв. м преображается благодаря масштабным работам. На данный момент специалисты обновили фасад и кровлю ДК, полностью отремонтировали инженерные сети, создали новую отмостку. Внутри учреждения выполнены отделочные работы. В здании монтируют необходимое оборудование, устанавливают мебель и инвентарь.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.