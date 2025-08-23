Свыше 50 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Тюмени

Ярмарка вакансий прошла 21 августа в кадровом центре «Работа России» на улице Республики в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». На встрече гражданам представили более 50 вакансий, сообщили в «Центре занятости населения Тюменской области».
Предложения для трудоустройства презентовали работодатели региона из различных сфер экономики. Среди них теплоснабжающая организация «УСТЭК», Тюменский центр стандартизации и метрологии, завод «Бенат», Федеральная пассажирская компания. Организациям требовались инженеры, слесари-ремонтники, операторы на линию розлива, электрогазосварщики и другие специалисты. Кроме того, соискателям были предложены вакансии с вахтовым методом работы на должности повара, кухонного рабочего, горничной и электромонтера.
Отмечается, что на ярмарке вакансий каждый посетитель также мог пройти первичное собеседование с представителями предприятий, задать вопросы об условиях работы и социальных гарантиях.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.