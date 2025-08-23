Школу № 15 в подмосковном Подольске отремонтируют к началу учебного года

Капитальный ремонт здания средней школы № 15 имени В. Д. Сабанеева в Подольске Московской области выполнен более чем на 90%. Образовательное учреждение на улице Победы обновляют в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает министерство информации и молодежной политики Подмосковья.
На площадке задействованы 28 специалистов, ведутся работы по обустройству цоколя и монтажу электрооборудования. Кроме того, в школу поставляется современное оборудование, а также благоустраивается прилегающая территория. Завершить капремонт образовательного учреждения планируют к сентябрю.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.