Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогера Арсена Маркаряна задержали

Обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Маркарян задержан.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики задержали блогера Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК (“Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)”, — отметили там.

Блогера задержали в московском регионе при совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

«В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — добавили в СК.

Также в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.

Московская прокуратура ранее сообщила, что выявила видео — интервью с Маркаряном, в котором он публично призывал к совершению терактов на территории России и против ее граждан с использованием БПЛА.

В СК уточнили, что блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.

Маркаряна ранее объявляли в розыск.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше