Блогера Арсена Маркаряна задержали

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Силовики задержали блогера Арсена Маркаряна, подозреваемого в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщили РИА Новости в СК.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК (“Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)”, — отметили там.
Блогера задержали в московском регионе при совместной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов.
«В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — добавили в СК.
Также в рамках расследования уголовного дела Маркаряна проверят на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в Интернете.
Московская прокуратура ранее сообщила, что выявила видео — интервью с Маркаряном, в котором он публично призывал к совершению терактов на территории России и против ее граждан с использованием БПЛА.
В СК уточнили, что блогер, не позднее 25 февраля 2025 года, разместил на одном из популярных видеохостингов ролик, оскорбляющий память защитников Отечества.
Маркаряна ранее объявляли в розыск.