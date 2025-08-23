В Перми наградили лидеров рейтинга «IQ городов» за 2024 год

Индекс «IQ городов» позволяет оценить уровень цифровизации и эффективности управления в российских городах, а также муниципальных образованиях и регионах. При его составлении учитывается, например, контролируют ли работу систем тепло-, водо- и газоснабжения цифровые сервисы. В рейтинге несколько категорий: так оценка проводится объективно, и малые города не соревнуются с мегаполисами.