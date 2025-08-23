В Перми наградили лидеров рейтинга «IQ городов» за 2024 год

Награждение лучших городов по результатам индекса цифровизации городского хозяйства («IQ городов») за 2024 год прошло на Пермском форуме развития «Города будущего», который проводится при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В число лидеров среди крупнейших городов вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Индекс «IQ городов» позволяет оценить уровень цифровизации и эффективности управления в российских городах, а также муниципальных образованиях и регионах. При его составлении учитывается, например, контролируют ли работу систем тепло-, водо- и газоснабжения цифровые сервисы. В рейтинге несколько категорий: так оценка проводится объективно, и малые города не соревнуются с мегаполисами.
В категории крупных городов в тройку лучших вошли Липецк, Калуга и Сургут, лидерами среди больших городов признаны Ханты-Мансийск, Тюмень и Южно-Сахалинск. Ишим, Нягань и Когалым — в числе победителей категории «средние города». Подробнее ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.