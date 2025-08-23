В Подмосковье расчистили два водных объекта

Пруд в деревне Гигирево и реку Горетовку в поселке Голубое расчистили в городском округе Солнечногорск Московской области. Это соответствует задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Работы после обращения местных жителей выполнили специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии, а также учреждения «СолнСпас». Из пруда они извлекли 3 куб. м поваленных деревьев, а из реки — 6 куб. м отходов. Также специалисты убрали прилегающую территорию. Мусор оперативно вывезли.
«Очистку водоемов мы проводим каждый год по мере их загрязнения и зарастания тиной. Это проводится для восстановления экосистемы водоемов, а также во избежание случаев травматизма среди отдыхающих», — сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.