В Севастополе отремонтировали участок дороги на улице Варнаутской

Специалисты сделали основание, уложили новое асфальтовое покрытие и обустроили обочины.

Участок дороги на улице Варнаутской протяженностью 204 м отремонтировали в селе Гончарном в Балаклавском районе города Севастополя по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Севастопольском Автодоре».

Дорога является важной частью транспортной инфраструктуры села. По обновленному отрезку можно добраться к средней школе № 56.

Работы завершили досрочно. Специалисты сделали основание и уложили новое асфальтовое покрытие. Также они обустроили обочины. Благодаря обновлению дороги значительно повысилась безопасность и удобство движения для жителей населенного пункта, в том числе школьников.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.