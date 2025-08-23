Более 5 тысяч человек приняли участие в легкоатлетическом марафоне в Самаре

Участниками VIII Международного легкоатлетического марафона на Кубок главы города в Самаре стали более 5 тыс. человек. Мероприятие прошло 17 августа в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации городского округа Самара.
Старт и финиш был организован на площади Куйбышева. Забег объединил участников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Они стартовали на 3, 10, 21 и 42,2 км. Также состоялся инклюзивный старт на 600 м, детские забеги на 300 и 600 м, забег по северной ходьбе на 3 и 10 км, корпоративный забег и Самарская миля — 1586 м. Самой популярной дистанцией стали 10 км — на старт вышли более тысячи атлетов.
Абсолютным победителем марафона стал житель Самары Дмитрий Крыслов, который преодолел расстояние в 42,2 км за 2 часа 19 минут 45 секунд. Среди женщин абсолютным победителем признана Любовь Добровольская, она преодолела расстояние марафона за 2 часа 46 минут 38 секунд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.