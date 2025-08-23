Более 5 тысяч человек приняли участие в легкоатлетическом марафоне в Самаре

Старт и финиш был организован на площади Куйбышева. Забег объединил участников из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Они стартовали на 3, 10, 21 и 42,2 км. Также состоялся инклюзивный старт на 600 м, детские забеги на 300 и 600 м, забег по северной ходьбе на 3 и 10 км, корпоративный забег и Самарская миля — 1586 м. Самой популярной дистанцией стали 10 км — на старт вышли более тысячи атлетов.