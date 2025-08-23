В больницу Пскова поступило 100 единиц нового оборудования

Отделение Псковского городского филиала областной клинической больницы получило 100 единиц новейшего медицинского оборудования. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении информационной политики правительства области.
Новое оборудование позволит значительно улучшить качество жизни жителей Псковской области, перенесших тяжелые заболевания и травмы. В отделение медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций центральной нервной системы поступили специализированные медицинские приборы, а также необходимая мебель: удобные кровати, функциональные тумбочки и современные кресла-коляски.
Особое внимание уделено реабилитационному оборудованию. В отделении теперь есть три велоэргометра для восстановления мышечной активности нижних конечностей, восемь специализированных тренажеров для разработки различных групп мышц, система электростимуляции для восстановления навыков ходьбы, оборудование для виртуальной реабилитации.
Отметим, что велоэргометры особенно важны для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты. Они эффективно помогают в восстановлении после физических и неврологических травм, при заболеваниях спинного и головного мозга, а также при мышечной атрофии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.