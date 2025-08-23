В удмуртском селе Пышкет пройдет фестиваль живой музыки «На руинах»

Фестиваль живой музыки «На руинах» пройдет 30 августа в селе Пышкет Юкаменского района Удмуртской Республики. Мероприятие привлечет туристов из разных уголков республики, что соответствует целям национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации района.
Это будет площадка для обмена идеями и укрепления духовно-нравственных ценностей и привлечения внимания к проблеме сохранения архитектурных памятников. Событие объединит музыкантов, авторов и исполнителей. В программе запланированы выступления групп и солистов из Ижевска, Глазова, Москвы и других городов. В рамках фестиваля будет открыт палаточный лагерь, состоятся экскурсии.
Главная цель фестиваля — обратить внимание к проблеме сохранения культурного и исторического наследия села, в частности, храма Рождества Иоанна Предтечи. Все желающие смогут поучаствовать в его реконструкции. Они смогут поработать в самом храме и на его территории, убрать кирпичи и завалы, помочь в строительстве.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.