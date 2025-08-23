В Чапаевске Самарской области прошел фестиваль «Мокрый Хайп»

Уличный фестиваль «Мокрый Хайп» с водными развлечениями, конкурсами и мастер-классами прошел 15 августа в городе Чапаевске в Самарской области на площади Дворца культуры им. А. М. Горького. Мероприятие посещали семьями, что соответствует целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа Чапаевск.
Более 200 человек приняли участие в квест‑игре «Морское путешествие». Программа включала два мастер‑класса по изготовлению морского браслета и лягушки, а также станции «Аквапарк», «Водопад», «ВодоМет». Также были четыре бассейна с заданиями.
Все арт‑пространство было украшено водными инсталляциями: «Капитанский мостик», «На пляжу, полежу!», «Русалкины предсказания» и «Подводное царство». Молодежь приняла участие в конкурсах «Хайповый Водяной» и «Водная карусель».
В командном испытании «Мочалка» участникам нужно было быстро наполнить ведра. Также в рамках праздника гостям показали художественные номера на морскую тему. В финале прошел массовый батл с обливанием.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.