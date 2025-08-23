В Подмосковье определили «Лучшего по профессии» в номинации «Второй старт»

Финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт» для специалистов, переобучившихся на новую специальность, состоялся в Реутове Московской области. Мероприятие организовали по нацпроекту «Кадры», сообщили в пресс-службе минсоцразвития Подмосковья.
«За пять лет в нашем регионе уже более 19 тыс. жителей прошли переобучение и овладели новой профессией. Напомню, что действует ряд мер поддержки, которые позволяют пройти обучение бесплатно. В этом году жители чаще выбирали обучение по направлениям: консультант 1С и оператор беспилотных летальных аппаратов», — подчеркнул министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Лучшего по профессии» выбирают в 20 номинациях. «Второй старт» — новая номинация, в 2025 году конкурс по ней проводится впервые. Конкурсанты показали видеоролики о своей работе по новой специальности и ответили на вопросы о технике безопасности. На прохождение тестирования было отведено 30 минут, но участники справились с задачей до истечения этого времени. Победителем в региональном этапе конкурса стала Анастасия Серегина, машинист мостового крана в Объединенной химической компании «Уралхим» в городе Воскресенске. Теперь девушка представит Московскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в начале октября.
Отметим, что всего в рамках переобучения доступно более 70 образовательных программ как в очном, так и в дистанционном форматах. Жители могут выбрать два варианта обучения: профессиональное — то есть освоение профессии с нуля, или дополнительное профессиональное — это повышение имеющейся квалификации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.