В Подмосковье определили «Лучшего по профессии» в номинации «Второй старт»

«Лучшего по профессии» выбирают в 20 номинациях. «Второй старт» — новая номинация, в 2025 году конкурс по ней проводится впервые. Конкурсанты показали видеоролики о своей работе по новой специальности и ответили на вопросы о технике безопасности. На прохождение тестирования было отведено 30 минут, но участники справились с задачей до истечения этого времени. Победителем в региональном этапе конкурса стала Анастасия Серегина, машинист мостового крана в Объединенной химической компании «Уралхим» в городе Воскресенске. Теперь девушка представит Московскую область на федеральном этапе конкурса, который пройдет в начале октября.