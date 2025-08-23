В Башкирии отремонтировали участок дороги Явгильдино — Щучье Озеро

Участок трассы Явгильдино — Щучье Озеро протяженностью 5 км отремонтировали в Башкирии. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном минтрансе.
На отрезке от границы Аскинского и Караидельского районов до деревни Упканкуль специалисты убрали старое покрытие. Затем они уложили выравнивающий слой и асфальтобетон, а в ближайшее время укрепят обочины и нанесут разметку.
«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь между республикой и Пермским краем. Кроме того, по ней жители множества небольших сел и деревень добираются до районного центра — села Аскино. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.
В этом году планируют отремонтировать 13,5 км трассы в Караидельском и Аскинском районах. Работы завершат до конца года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.