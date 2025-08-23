В Башкирии отремонтировали участок дороги Явгильдино — Щучье Озеро

«Дорога Явгильдино — Щучье Озеро входит в опорную сеть Башкортостана. Она обеспечивает транспортную связь между республикой и Пермским краем. Кроме того, по ней жители множества небольших сел и деревень добираются до районного центра — села Аскино. Поэтому важно привести эту дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд для всех участников дорожного движения», — отметила министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова.