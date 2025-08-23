Осенью в Перми высадят около 10 тысяч деревьев и кустарников

Около 10 тыс. саженцев — 1,7 тыс. деревьев и примерно 8 тыс. кустарников — высадят во всех районах Перми осенью. Это соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Специалисты высадят 200 деревьев и более 2,7 тыс. кустарников в долинах малых рек. Речь идет о видах, которые хорошо приживаются в городской среде — это липа мелколистная, яблоня, ива, береза, рябина, лиственница, сирень, пузыреплодник, арония, спирея и чубушник. Работы начнутся в сентябре и продолжатся до конца октября.
«Обновление и расширение “зеленого фонда” города является важной задачей городских властей. Деревья и кустарники играют значимую роль в формировании комфортной и благоприятной экологической обстановки», — сообщили в пресс-службе администрации города.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.