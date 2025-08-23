В Челябинске пройдет тренинг для бизнесменов по финансовому планированию

На встрече выступит руководитель консалтинговой компании «Умный бухучет» Лариса Магафурова. Мероприятие будет полезно тем, кто хочет получать от своего дела больше при тех же затратах, а также тем, у кого доход от бизнеса не соответствует тому, на который рассчитывали. Участники узнают о практических инструментах по внедрению метрик, обсудят реальные кейсы предпринимателей, которые нашли и исправили ошибки в своих финансах.