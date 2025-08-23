В Челябинске пройдет тренинг для бизнесменов по финансовому планированию

Тренинг «Финансы без иллюзий: разбор реальных причин, почему собственнику не хватает денег» состоится 27 августа в Челябинске. Поддержка предпринимателям, в том числе и образовательная, оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в фонде развития предпринимательства Челябинской области — центре «Мой бизнес».
На встрече выступит руководитель консалтинговой компании «Умный бухучет» Лариса Магафурова. Мероприятие будет полезно тем, кто хочет получать от своего дела больше при тех же затратах, а также тем, у кого доход от бизнеса не соответствует тому, на который рассчитывали. Участники узнают о практических инструментах по внедрению метрик, обсудят реальные кейсы предпринимателей, которые нашли и исправили ошибки в своих финансах.
Тренинг бесплатный, но нужно обязательно зарегистрироваться по ссылке. Мероприятие пройдет с 13:00 до 15:00 по адресу: Челябинск, улица Российская, 110, корпус 1, второй этаж, центр «Мой бизнес».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.