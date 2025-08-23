В Ярославле прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров

Региональный этап X Спартакиады пенсионеров России прошел 16 августа в Ярославле на базе нового волейбольного центра. Это соответствует целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном центре спортивной подготовки.
Спартакиада пенсионеров каждый год собирает сильнейших ветеранов спорта и любителей здорового образа жизни (ЗОЖ) — победителей муниципальных отборочных этапов. В этот раз соревнования прошли по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, шахматам, дартсу и выполнению норм ГТО. В мероприятии приняли участие представители городских и муниципальных округов. Среди женщин самой возрастной была 85-летняя участница, а среди мужчин — 78-летний любитель ЗОЖ.
Победителей регионального этапа определили среди мужчин и женщин в категориях до 70 лет и старше. По итогам соревнований сформирована сборная, которая представит Ярославскую область на всероссийском финале Спартакиады. Он пройдет в Тюмени с 30 сентября по 5 октября.
«В нашем регионе обеспечению доступности физкультурно-спортивных услуг для граждан старшего поколения уделяется особое внимание. В большинстве городских и муниципальных округов для представителей “серебряного” возраста созданы физкультурно-спортивные клубы, на регулярной основе проходят тренировки», — сказала заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.