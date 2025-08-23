В Ярославле прошел региональный этап Спартакиады пенсионеров

Спартакиада пенсионеров каждый год собирает сильнейших ветеранов спорта и любителей здорового образа жизни (ЗОЖ) — победителей муниципальных отборочных этапов. В этот раз соревнования прошли по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, шахматам, дартсу и выполнению норм ГТО. В мероприятии приняли участие представители городских и муниципальных округов. Среди женщин самой возрастной была 85-летняя участница, а среди мужчин — 78-летний любитель ЗОЖ.