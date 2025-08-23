Оперативники задержали блогера Маркаряна, ему грозит до 5 лет лишения свободы

В Подмосковье задержан блогер-женоненавистник Арсен Маркарян. Он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Ранее он призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, был объявлен в розыск. А накануне опубликовал видеозапись на Красной площади с приглашением участвовать в «незабываемом» марафоне. По данным СМИ, Маркарян пытался покинуть Россию, спрятавшись в багажнике под надувной лодкой.