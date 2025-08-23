Оперативники задержали блогера Маркаряна, ему грозит до 5 лет лишения свободы

В Подмосковье задержан блогер-женоненавистник Арсен Маркарян. Он стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма. Мужчине грозит до пяти лет колонии. Ранее он призывал к совершению терактов в России и ударам БПЛА, был объявлен в розыск. А накануне опубликовал видеозапись на Красной площади с приглашением участвовать в «незабываемом» марафоне. По данным СМИ, Маркарян пытался покинуть Россию, спрятавшись в багажнике под надувной лодкой.
Блогера и коуча Арсена Маркаряна, призывавшего к терроризму в России, задержали в Подмосковье. Его подозревают в реабилитации нацизма, сообщил СК России.
Следователи выяснили, что Маркарян не позднее 25 февраля опубликовал в интернете видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. ~Ему грозит штраф от 2 млн до 5 млн рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.~
По информации SHOT, Маркарян был задержан на дороге в подмосковной Кубинке. Он ехал на автомобиле по трассе М-1 в сторону Белоруссии. Предположительно, блогер стремился выехать за пределы России.
В МВД сообщили, что Арсен ~Маркарян прятался в багажнике автомобиля~, когда инспекторы остановили его машину на дороге в Кубинке. По данным Агентства «Москва», блогер пытался замаскироваться в багажнике с помощью надувной лодки.
«Большой багажник, видимо», — добавила в своем канале руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Блогера уже доставили на допрос в отдел СК в Москве, пишет 112. Маркаряна вывели из машины сотрудники СК. Пока тот шел к Следственному отделу, журналисты спросили, как он попал в Россию (мужчина был в розыске).
— Как любой гражданин.
— С подозрением согласны?
— Конечно, нет! — ответил Маркарян.
В СК подчеркнули, что в рамках расследования уголовного дела 30-летнего блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. В сообщении говорится, что Маркарян подозревается «в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети “Интернет”)».
«Ушлый тип».
Накануне Маркарян в своих аккаунтах в социальных сетях опубликовал видеозапись, сделанную на фоне Красной площади в Москве. В ролике блогер анонсировал очередной «легендарный и незабываемый» марафон и пригласил своих последователей принять участие в мероприятии.
Baza обратила внимание на то, что после этого видео ультраправые и правые паблики «призвали силовиков задержать Маркаряна за поддержку ВСУ и сорвать марафон, если блогер находится в Москве».
«Ушлый тип всю дорогу оскорблял бойцов СВО, их родственников, правоохранительные органы, предлагал бомбить российские города. Не забывал петь дифирамбы украинскому режиму и вдруг, возможно, оказался в России», — пишет Telegram-канал «112».
«Лучше, чтобы Минюст России на него [обратил внимание]. Пусть посмотрит — если заслуживает, пусть получает. Если он получал иностранное финансирование, пусть отвечает», — сказал Милонов в беседе с News.ru.
В январе Маркарян попал в поле зрения прокуратуры Москвы. Сотрудники надзорного ведомства нашли видеозапись интервью с Маркаряном, в котором он публично призывал к терактам в стране и в отношении россиян с помощью БПЛА. По заявлению столичной прокуратуры, блогер «сформировал в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма».
Аналогичные призывы Маркарян процитировал во время участия в прямом эфире другого публичного канала, уточнили в ведомстве. В связи с этим прокуратура требовала возбудить дело в отношении блогера за призывы к террористической деятельности. Маркарян отрицал эти подозрения и называл их «несправедливыми». Но в марте стало известно, что СК уже начал доследственную проверку. Блогер был объявлен в розыск.
Чем известен Маркарян.
Маркарян родился в Самаре 21 марта 1995 года. В детстве занимался рукопашным боем, поскольку, по его словам, подвергался нападкам скинхедов из-за своей национальности.
В 2011 году якобы стал вице-чемпионом мира по муай-тай, но официальные источники не подтверждают эту информацию.
После поездки в Таиланд начал изучать вегетарианство, веганство и сыроедение. В 2014 году Маркарян стал заниматься блогерской деятельностью, транслируя эти идеи подписчикам.
Впоследствии создал проект, посвященный биохакингу и повышению выработки организмом тестостерона, а также озвучивал мизогинные идеи превосходства мужчин и оскорблял женщин. Маркарян убежден, что девушки уступают в физическом и интеллектуальном плане, но доминируют в психологических манипуляциях.
«Женщина никогда не чувствует опасности физического конфликта, поэтому у нее отсутствуют тормоза фильтровать свой гнилой, поганый базар», — заявлял он.
В прошлом году на его высказывания обратила внимание Мизулина. В своем Telegram-канале она разместила скриншоты нескольких жалоб, которые поступили на блогера.
«Он несет какую-то дичь. Даже не хочу публиковать. Обратимся в прокуратуру», — подчеркнула Мизулина.
Кроме того, «Царьград» писал, что Маркарян в одном из видео заявил о своих связях с девочками 12−13 лет, когда сам уже достиг совершеннолетия. Блогер в ответ назвал свое высказывание иронией.