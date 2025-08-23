В Нижнем Новгороде досрочно отремонтировали дорогу на улице Решетниковской

Улица Решетниковская, расположенная в центре города, имеет особое значение для нижегородцев. На ней находятся медицинские и образовательные учреждения, а также популярные зоны отдыха, в числе которых Звездинский сквер. Специалисты обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали тротуары. Также они заменили бортовые камни и нанесли разметку термопластиком.