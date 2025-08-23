В Нижнем Новгороде досрочно отремонтировали дорогу на улице Решетниковской

Капитальный ремонт участка дороги по улице Решетниковской — от улицы Звездинки до улицы Максима Горького — досрочно завершили в Нижнем Новгороде. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Улица Решетниковская, расположенная в центре города, имеет особое значение для нижегородцев. На ней находятся медицинские и образовательные учреждения, а также популярные зоны отдыха, в числе которых Звездинский сквер. Специалисты обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали тротуары. Также они заменили бортовые камни и нанесли разметку термопластиком.
Особое внимание рабочие уделили комфорту и безопасности всех участников дорожного движения. Для удобства маломобильных граждан пешеходные переходы оборудованы тактильной плиткой, которая помогает людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве. Кроме того, сделаны плавные съезды с тротуаров.
Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что план по обновлению дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выполнен наполовину. Он напомнил, что в перечень объектов для ремонта вошли девять участков дорог общей протяженностью более 18 км. На всех с разной степенью готовности ведутся работы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.