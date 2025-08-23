Бесплатные торговые места на ярмарке получат самозанятые Татарстана

Самозанятые региона получат бесплатные торговые места на ярмарке «Я и есть Татарстан», которая состоится 30 и 31 августа в Казани. Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики республики.
Событие состоится у здания Префектуры «Старый город». Оно приурочено ко Дню Республики Татарстан. Чтобы принять участие, самозанятым необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участников события ждет бесплатное место для продажи и презентации товаров. Они смогут лично встретиться с покупателями и привлечь новых клиентов.
«Бренд “Я и есть Татарстан” появился в 2020 году в ходе летней ярмарки самозанятых. Он призван демонстрировать национальную идентичность и свидетельствовать о том, что каждый самозанятый вносит весомый вклад в развитие республики», — отметила первый заместитель министра экономики региона — директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.
По всем вопросам о мероприятии можно обратиться по номеру Единого контакт-центра: 8 (843) 524−90−90. Напомним, что ранее участниками ярмарки «Я и есть Татарстан» в 2025 году, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства в Татарстане, стали 120 самозанятых со всех районов республики. За три ярмарочных дня выручка участников составила около 2 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.