Бесплатные торговые места на ярмарке получат самозанятые Татарстана

По всем вопросам о мероприятии можно обратиться по номеру Единого контакт-центра: 8 (843) 524−90−90. Напомним, что ранее участниками ярмарки «Я и есть Татарстан» в 2025 году, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства в Татарстане, стали 120 самозанятых со всех районов республики. За три ярмарочных дня выручка участников составила около 2 млн рублей.