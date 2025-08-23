Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бесплатные торговые места на ярмарке получат самозанятые Татарстана

Она состоится 30 и 31 августа в Казани.

Источник: Национальные проекты России

Самозанятые региона получат бесплатные торговые места на ярмарке «Я и есть Татарстан», которая состоится 30 и 31 августа в Казани. Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономики республики.

Событие состоится у здания Префектуры «Старый город». Оно приурочено ко Дню Республики Татарстан. Чтобы принять участие, самозанятым необходимо зарегистрироваться по ссылке. Участников события ждет бесплатное место для продажи и презентации товаров. Они смогут лично встретиться с покупателями и привлечь новых клиентов.

«Бренд “Я и есть Татарстан” появился в 2020 году в ходе летней ярмарки самозанятых. Он призван демонстрировать национальную идентичность и свидетельствовать о том, что каждый самозанятый вносит весомый вклад в развитие республики», — отметила первый заместитель министра экономики региона — директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

По всем вопросам о мероприятии можно обратиться по номеру Единого контакт-центра: 8 (843) 524−90−90. Напомним, что ранее участниками ярмарки «Я и есть Татарстан» в 2025 году, приуроченной к празднованию Дня российского предпринимательства в Татарстане, стали 120 самозанятых со всех районов республики. За три ярмарочных дня выручка участников составила около 2 млн рублей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.