Больницы Подмосковья получили более 50 приборов для реанимации

Медицинские учреждения Московской области с начала года получили 51 единицу оборудования для сердечно-легочной реанимации, включая дефибрилляторы. Приборы закупили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Как сообщил зампред правительства Московской области Максим Забелин, эта техника используется при критических нарушениях сердечного ритма. По его словам, до конца года в подмосковные больницы планируется поставить еще 29 аппаратов.
Дефибрилляторы — это медицинские устройства, которые с помощью электрического разряда восстанавливают нормальный ритм сердца при жизнеугрожающих аритмиях. Их своевременное применение значительно повышает шансы на спасение пациентов с острыми сердечными патологиями. Новые дефибрилляторы уже распределены между девятью медучреждениями, в числе которых Видновская, Истринская, Одинцовская и Химкинская больницы.
Отметим, что жители региона могут пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Самозапись доступна на региональном портале государственных услуг «Здоровье», по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.