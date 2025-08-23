Во Владимире улучшили дорогу, ведущую к медучреждениям

Два участка автомобильной дороги по улице Добросельской общей протяженностью 380 м отремонтировали во Владимире. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На участках от дома № 4 до № 10 и от дома № 48 до № 66 специалисты обновили асфальтобетонное покрытие. Также у жилых домов они восстановили тротуары.
Отметим, что на улице Добросельской расположены детские и взрослые медицинские учреждения. Областная детская клиническая больница, детская поликлиника, городская поликлиника № 5 для взрослых пациентов, два больничных корпуса и областной перинатальный центр принимают более 100 тыс. человек. Кроме этого, у областной детской клинической больницы размещена вертолетная площадка санавиации, предназначенная для транспортировки экстренных больных. Теперь все нуждающиеся в медпомощи смогут быстрее добраться до медучреждений по качественной и безопасной отремонтированной дороге.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.