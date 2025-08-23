Во Владимире улучшили дорогу, ведущую к медучреждениям

Отметим, что на улице Добросельской расположены детские и взрослые медицинские учреждения. Областная детская клиническая больница, детская поликлиника, городская поликлиника № 5 для взрослых пациентов, два больничных корпуса и областной перинатальный центр принимают более 100 тыс. человек. Кроме этого, у областной детской клинической больницы размещена вертолетная площадка санавиации, предназначенная для транспортировки экстренных больных. Теперь все нуждающиеся в медпомощи смогут быстрее добраться до медучреждений по качественной и безопасной отремонтированной дороге.