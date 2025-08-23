Мошенники адаптировались: в МВД рассказали, как аферисты обходят блокировки звонков в мессенджерах

В ведомтсве отметили, что до 83% выросло количество мошеннических звонков с международных номеров через обычную сотовую связь. Также злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок. Среди них отмечаются FaceTime и мессенджер Max, но главным способом связи становится Google Meet.
Интерес мошенников к Google Meet объясняется тем, что получить информацию от компании для расследования преступлений крайне сложно, что защищает их коммуникации.
МВД добавило, что приложение предустановлено на большинстве Android-смартфонов, поэтому многие пользователи уже имеют его на устройстве, и не нужно долго уговаривать жертву устанавливать «неизвестную» программу.
