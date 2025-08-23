В Южно-Сахалинске очистили от мусора берег реки Еланьки

Акция прошла 16 августа. Среди участников были сотрудники минэкологии Сахалинской области, Сбербанка, Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, компании «РВК-Сахалин», департамента городского хозяйства, управления мониторинга, детского сада № 26 и волонтеры экологического движения «Чистая страна». Они очистили пространства менее чем за два часа. В общей сложности собрано 10 куб. м отходов, которые уже вывезены на полигон «Известковый». Там мусор будут сортировать.