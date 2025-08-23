В Южно-Сахалинске очистили от мусора берег реки Еланьки

Более 70 волонтеров, жителей и представителей организаций очистили от мусора около километра берега реки Еланьки и прилегающей акватории в Южно-Сахалинске. Работы выполнили в рамках экоакции «Вода России», которая проводится по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
Акция прошла 16 августа. Среди участников были сотрудники минэкологии Сахалинской области, Сбербанка, Сахалинского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, компании «РВК-Сахалин», департамента городского хозяйства, управления мониторинга, детского сада № 26 и волонтеры экологического движения «Чистая страна». Они очистили пространства менее чем за два часа. В общей сложности собрано 10 куб. м отходов, которые уже вывезены на полигон «Известковый». Там мусор будут сортировать.
«Эта акция — 77-я по счету на территории Сахалинской области, но не последняя. Акции продолжатся до конца октября», — рассказала референт отдела водных ресурсов минэкологии Сахалинской области Анна Сафроненко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.