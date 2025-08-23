Стало известно, с кем проводит вечера после объявления о разводе шоумен Дмитрий Дибров

Девушки поделились с журналистами подробностями визита и творческими планами, сообщает kp.ru. По словам красавиц, они уже записали с Дибровым несколько музыкальных композиций.
Сестры высоко оценили поведение шоумена в сложившейся ситуации, отметив его корректность и благородство. Они рассказали, что Дмитрий не говорит о бывшей супруге плохо и постоянно думает о детях.
На вопрос о возможном одиночестве знаменитости после расставания близняшки намекнули, что Диброва уже «забирают» другие женщины, поэтому шансов на примирение у пары, вероятно, уже нет. При этом гости особняка подчеркнули, что Дмитрий всю свою энергию направляет в творчество.
